Starke Motoren und ein Bremswagen

In Dürnten hat vor zwölf Jahren die Geschichte des Tractor Pulling als kleiner Anlass seinen Anfang genommen. Mittlerweile ist die Veranstaltung «Pulling Dürnten» zu einem begehrten Treffpunkt für jung und alt geworden. Entsprechend pilgerten mehrere Hundert Zuschauer an die Strecke in Dürnten. Die oft jungen Fahrer massen sich am Nachmittag mit ihren Traktoren im «Pulling»

Im «Pulling»-Wettbewerb der verschiedenen Kategorien (Garden, Standard, Sport, Supersport und Farmstockklassen) versucht jeder Traktor-Fahrer, sein Fahrzeug auf einer 100 Meter langen und 10 Meter breiten Wettkampfpisteüber möglichst weit zu ziehen. Schafft man die ganzen 100 Meter, spricht man von einem «Full Pull». Der sogenannte Bremswagen hat eine unangenehme Eigenschaft: Je weiter man ihn zieht, desto schwerer lässt er sich ziehen.

Der richtige Reifendruck und die korrekte Gewichtsverteilung spielen eine wichtige Rolle, um den Kampf gegen den Bremswagen gewinnen zu können. Jeder Fahrer darf mit seinem Traktor zwei Züge pro Gewichtsklasse machen. Der bessere Zug wird dann in der Rangliste bewertet.