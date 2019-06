Schweiz erlebt ersten Hitzetag des Jahres

Wie im Vorfeld prognostiziert, hat die Schweiz am Sonntag den ersten Hitzetag des Jahres erlebt. Wie MeteoNews in einer Mitteilung schreibt, gab es im Zentralwallis im Verlauf des Nachmittags 31.4 Grad, in Genf lag der Höchstwert bei 30.4 Grad.

Ganz so warm war es in der Region nicht: Es wurden verbreitet zwischen 27 und 28 Grad gemessen. In den kommenden Tagen geht es sommerlich weiter. Vor allem am Dienstag und Mittwoch dürften die Temperaturen die 30-Grad-Marke verbreitet knacken. Am Montagabend drohen wegen des schwül-heissen Wetters gegen Abend Hitzegewitter.