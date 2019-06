Kinderbücher, die mitwachsen

Ann Schellenbaum hält eine zerfledderte schwedische Ausgabe von Astrid Lindgrens «Wir Kinder aus Bullerbü» in der Hand. Für Kinder sei es wichtig, eine Beziehung zu der Figur im Buch zu haben, sagt sie. «Wenn einem das Buch 30 Jahre später in die Finger kommt, blättert man es vielleicht sogar nochmal durch oder behält es für seine Kinder.»

Ihr neustes Kinderbuch, «Pepper am See», ist soeben herausgekommen und hat am kommenden Sonntag Vernissage in Hittnau. Mit anwesend ist auch Pepper, ein sechsjähriges Labradoodlemädchen und die Heldin des Buches.

Von Schweden ins Oberland

Die Kinderbuchautorin ist in Schweden geboren und in Malmö zweisprachig aufgewachsen bis sie neun war. Ihre Eltern waren Schweizer, die nach Schweden ausgewandert sind. Die Lindgren Bücher sind in dieser Zeit nochmal neu aufgelegt und mit staatlichen Mitteln verfilmt worden.

Angefangen Geschichten zu schreiben, hat die Hittnauerin bei ihrer Arbeit als Lehrerin. Neben kürzeren Lehrtätigkeiten in Volketswil, Pfäffikon und Hinwil war sie insgesamt 19 Jahre in Wetzikon als Lehrerin für Einschulungsklassen, Primarlehrerin und Heilpädagogin tätig.

Geschichtenmangel macht erfinderisch

Auf der Suche nach passenden Geschichten fürs Lesen lernen, wurde sie oft nicht fündig, da die Auswahl sehr begrenzt sei. Ein häufiges Problem sei, dass Bilderbücher viel zu viel Text haben. Erstlesebücher mit einfachen Sätzen hingegen «sind ja oft einfach doof.» Es gebe kaum welche, wo die Geschichte auch witzig sei.

Also fing sie an, selber Geschichten für die Schüler zu schreiben. Die erste Geschichte handelte davon, wie ihr Kater Fingal in seinem neuen Zuhause eintraf und in der Obstschale schlief. «Die Kinder hatten das so gerne und es gab sehr viele positive Rückmeldungen von den Eltern. Diese sagten, wenn sie so Texte hätten, würden die Kinder gerne lesen. Das war für mich der Startschuss», sagt Schellenbaum.

«Zuerst war es nur Schreiben und es hat eine Weile gebraucht, bis ich das Malen dazu entdeckt habe und merkte, dass ich das selber kann.» Ihr Vater war Kunstmaler und sie habe sich lange daran gemessen und es sich nicht zugetraut.

Ruhende Arbeit gegen Burnout

Als sie nach dem plötzlichen Tod ihres Partners in ein Burnout geriet und eine Zäsur brauchte, hörte sie auf, Schule zu geben, so die Zürcher Oberländerin. «Da wurde die ruhende Arbeit zum Zentrum: Konzentriertes gestalterisches Schaffen in einem ruhigen Umfeld.»

Die Geschichte ihrer Hündin Pepper sei nicht direkt als Serie geplant gewesen, aber als sie mal angefangen hatte, purzelten die Ideen. So ist jetzt – gerade mal dreizehn Monate nach dem ersten – bereits das dritte Buch fertig.

Obwohl sie inklusive Layout alles selber macht und die Bücher bisher ohne Werbung veröffentlichte, habe sie bisher viel Erfolg mit den Büchern. «Das ist ein totaler Aufsteller.» Von den ersten beiden Bänden musste bereits eine zweite Auflage gedruckt werden.

Vom Bilderbuch zum Lesen

Ein Bilderbuch sei oft ein erster Anfang, um überhaupt zu lesen, so Schellenbaum. «Heute braucht es oft mehr Motivation zum Lesen, weil es viele bequeme Alternativen wie Computerspiele oder Fernsehen gibt.»

Für Kinder sei es auch wichtig, dass sie eine Beziehung zu der Figur im Buch haben. «Die Kinder, die keinen Hund haben können, haben dann durch die Geschichte auch ein bisschen einen Hund.»

Pepper sei ein Hund, der viele Menschen anspricht. «Ich mag Pepper sehr gerne und sie ist ein witziger Hund. Wenn man sie ein bisschen beobachtet, dann entstehen die Geschichten von alleine», sagt Schellenbaum.

«Kinder brauchen Wiederholungen. Sie sind wichtig, da sie Sicherheit geben.» Ann Schellenbaum, Kinderbuchautorin

Ihre Idee hinter den Geschichten von Pepper ist, «dass das Kind mit dem Buch mitwächst. Die häufige Wiederholung des Namens Peppers trägt dazu bei, dass sich Kinder diesen einprägen und irgendwann selber lesen können.» Sie sei überzeugt, dass immer noch viele Kinder so selber Lesen lernen.

«Kinder brauchen Wiederholungen. Sie sind wichtig, da sie Sicherheit geben», so die Hittnauerin. Die Kinder wissen, wie die Geschichte ausgeht. Es sei auch wichtig, dass die Kinder selber Bücher zuhause haben, die sie dann immer wieder anschauen können.