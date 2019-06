Historische Postkarten faszinieren Weisslinger

Im Rahmen einer Sonderausstellung konnten historisch interessierte Besucher im Weisslinger Ortsmuseum «Sprützehüsli» alte Postkarten von und aus Weisslingen betrachten.

Die gezeigten Exemplare stammen allesamt aus dem Zeitraum zwischen 1890 und 1960. Gleich mehrfach darauf zu erkennen sind Motive wie die frühere Tuchfabrik Caspar Moos AG, die ehemalige Weisslinger Burg sowie die evangelisch-reformierte Kirche.

Organisiert wurde die Ausstellung durch den Historischen Verein Weisslingen. Die Sonderschau lockte trotz schönstem Sommerwetter zahlreiche Interessierte an. Das rege Interesse an der nur drei Stunden geöffneten Sonderausstellung regte die Verantwortlichen an, die Ausstellung am 1. September dieses Jahres zu wiederholen. (Re)