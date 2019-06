So fleissig markten die Ustermer

Die Ustermer sind fleissige Marktgänger. Dies zeigte sich auch am Wochenende, als diverse Leute ihren Einkauf auf dem Samstagsmarkt erledigten. Bei Sonnenschein reihte sich an der Poststrasse Marktstand an Marktstand. Es gab Käse, Fleisch, Früchte, Gemüse – Kulinarik vor allem aus der Region.

Zweite Durchführung

Erst zum dritten Mal überhaupt fand der Samstagsmarkt vergangenes Wochenende statt. Bis im Oktober soll er immer am ersten Samstag im Monat durchgeführt werden. Durch das neu lancierte Projekt erhofft sich die Stadt, einen weiteren Treffpunkt im Stadtzentrum zu schaffen.