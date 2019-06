Kakerlakenrennen, Lanzenduell und Mäuseroulette

Es ist kurz vor Mittag. Vor dem Eingang zum Mittelalterspektakel in Hinwil hat sich eine Menschentraube gebildet. Familien mit Kindern warten gespannt darauf, dass ihnen Einlass gewährt wird und sie auf der fünf Hektaren grossen Wiese in Obererlosen in eine mittelalterliche Kulisse eintauchen können. Das sei zum letzten Mal in dieser Form möglich, liess OK-Präsident Martin Suter im Vorfeld verlauten. Ob dem wirklich so ist, wird sich noch zeigen.