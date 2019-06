Die Welt als Modell präsentiert

Die Russiker Spielzeugbörse hat am Samstag viele Leute angelockt, in erster Linie Freunde der Modelleisenbahnen. Die Börse findet jeweils am ersten Samstag im Juni statt und wird von Peter Fischer und seinem Sohn Michael organisiert.

Heuer wurden an nicht weniger als 65 Tischen Modelle angeboten. Erstmals präsentierte sich der neu ins Leben gerufene Verband Spielzeugbörsen.ch, der zum Ziel gegründet wurde, die verschiedenen Veranstaltungstermine für Spielzeugbörsen zu koordinieren, die Plattform rund um die Themen der Börsen sowie Informationen rund um die Hobbys weiterzugeben sowie das Zusammenrücken der Börsenveranstalter, -händler, -clubs und Besucher zu fördern.