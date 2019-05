Wird das Hinwiler Mittelalterspektakel doch weitergeführt?

Ein besonderes Spektakel soll es werden – und das letzte seiner Art. Das verkündete OK-Präsident Martin Suter, als er noch in den Vorbereitungen für das jährlich wiederkehrende Hinwiler Mittelalterspektakel steckte (siehe Bericht). Der grosse Aufwand für den Anlass, der Mangel an Sponsoren und gesundheitliche Gründe hätten zum Entscheid geführt, dass er mit seinem Verein Turnei dem Event 2019 ein Ende setzen wird.

«Das Mittelalterspektakel ist zu einem festen Bestandteil der Hinwiler Agenda geworden.» Andre Wingeier, Elektriker am Mittelalterspektakel Hinwil

Nun aber dürfte es für die Mittelalterfans doch noch einen Funken Hoffnung geben. Andre Wingeier, Turnei-Mitglied und Elektriker des Mittelalterspektakels, will den Anlass nicht sterben lassen. «Beim Aufbau ist mir bewusst geworden, wie sehr der Event im Verein und in der Bevölkerung geschätzt wird. Da wurde mir klar, dass wir zumindest versuchen müssen, ihn weiterzuführen.» Gemeinsam mit zwei weiteren Interessenten überlege er deshalb, die Zügel in die Hand zu nehmen und den Vorstand des Vereins zu übernehmen. «Ich bin überzeugt davon, dass wir viel Unterstützung bekämen.»

Martin Suter an Bord holen

Die Argumente von Suter kann Wingeier nachvollziehen. Er habe vollstes Verständnis für seinen Entscheid. «Der Aufwand für den Anlass ist sehr gross und Suter hat in den letzten Jahren beinahe alle Vorbereitungen alleine gestemmt.» Die Zusammenarbeit mit dem Bauern, der das Land in Obererlosen jeweils zur Verfügung stellt, sei aber sehr gut und auch an positiver Resonanz seitens Bevölkerung fehle es nicht.

«Mein Ziel ist es, Martin Suter wieder mit an Bord zu holen und das nächste Jahr gemeinsam ein Mittelalterspektakel in anderer Form auf die Beine zu stellen», so Wingeier. Ob ihm das gelingen werde, wisse er nicht. Suter habe auf seinen Vorschlag noch keine definitive Antwort gegeben. «Ich hoffe aber, dass es nicht das letzte Mittelalterspektakel ist. Es ist schliesslich zu einem festen Bestandteil der Hinwiler Agenda geworden», so Wingeier.

«Alleine kann und will ich den Anlass nicht weiterführen.» Martin Suter, OK-Präsident des Vereins Turnei

Martin Suter zeigt sich an diesem Freitagnachmittag offen gegenüber der Frage, ob er sich auch in Zukunft noch für den Anlass einsetzen wird. «Das werden meine Frau und ich uns überlegen. Wir sind aber nicht mehr bereit, dieses Risiko allein zu tragen.» Es brauche dafür ein breit abgestütztes Team und Unterstützung aus allen Rängen. Sponsoren seien wichtig und Leute, die bereit seien, die Risiken zu tragen, wenn es regnet. «Da sprechen wir von grossen Geldbeträgen», so Suter.

Als Organisator heisse es eben nicht einfach, drei Tage lang vor Ort sein und das Fest geniessen. «Das bedeutet, ein Jahr lang vorbereiten, Künstler suchen, Material bestellen. Das waren rund 1000 Stunden, die wir für diesen Anlass aufgewendet haben. Das kann und will ich so alleine nicht mehr weiterführen», betont er.

Über den Einsatz von Wingeier freut sich Suter grundsätzlich – auch wenn dieses Engagement seitens Vereins spät erfolgt ist. Suter sagt: «Manchmal ist es eben notwendig, zu sagen, dass es so nicht weitergehen kann, damit sich etwas bewegt.» Nach dem diesjährigen Anlass werde man nun zusammensitzen und einen Entscheid fällen, ob und in welcher Form es einen nächsten Event geben wird.