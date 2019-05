«Meine Freunde sagten, du spinnst doch»

Vor dem Vater ans Nordkap

Dass die Reise den Adetswiler ans Nordkap führt, ist kein Zufall. «Meine Grosseltern bereisten während 40 Jahren Skandinavien.» Ihre Erzählungen von den Expeditionen zum Nordkap hätten seine Neugier geweckt. Zusätzlich habe Alborn angespornt, dass auch sein Vater plant, zum Nordkap zu radeln. «Ich will vor ihm dort sein.»

Doch beinahe hätte sich die Abfahrt verzögert: «Ich hatte ein Problem mit dem Velo. Der Rahmen ist gebrochen.» Aber pünktlich um 9 Uhr startete der Adetswiler mit dem Ersatzvelo in Uster. Im Gepäck eine Regenjacke, warme Kleidung, ein Zelt und einen Gaskocher. Das regnerische und kühle Klima des Nordens stellt Alborn vor eine mentale Herausforderung: «Wenn es am Morgen beim Aufstehen wie aus allen Kübeln schüttet, wird es mich viel Überwindung kosten loszufahren.»

«Früchte für den Blutzucker, Nüsse für die Muskeln, Bouillon gegen die Kälte – und Brot mit Nutella.»

Michael Alborn zu seiner Ernährung auf der Tour

Körperlich auf den Trip vorbereitet habe sich Alborn nicht. Er vertraut auf seinen Fundus an Erfahrungen, den er aus seiner Zeit als Profisportler mitbringt. Um genügend Energie für die Reise zu haben, setzt er auf «Früchte für den Blutzucker, Nüsse für die Muskeln, Bouillon gegen die Kälte – und Brot mit Nutella».

Es ist nicht die erste Reise für Alborn. Vor einem Jahr durchquerte er Australien von Perth bis nach Melbourne und legte auf dem Velo rund 5000 Kilometer zurück. Wohin ihn sein nächster Trip führen wird, weiss der 32-Jährige noch nicht. «Vielleicht kommt mir während meiner Tour eine neue Destination in den Sinn, die ich erkunden möchte. Jetzt freue ich mich aber zuerst auf die Landschaften Skandinaviens.»

Radeln für einen guten Zweck



Michael Alborn sammelt auf seiner Tour von Uster bis ans Nordkap Spenden für Menschen mit Behinderung. Dadurch will er ihnen eine Velowoche in Kopenhagen ermöglichen. Wer Alborn bei seinem Vorhaben unterstützen will, kann sich eine Etappe aussuchen und einen bestimmten Betrag pro geradelten Kilometer spenden. Das gesamte Geld werde direkt auf das Konto von Insieme Zürcher Oberland überwiesen, sagt der Sportler. «Ich habe keinen Profit.» Weitere Informationen zur Spendentour hier.



Seit Donnerstag ist Michael Alborn unterwegs. Mitverfolgen kann man seine Tour zum Nordkap während den folgenden 30 Tagen auf Facebook oder unter www.michaelalborn.ch.