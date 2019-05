Das Winterberger Fest ist gerettet

Es sind verdächtig viele Gestalten in roten T-Shirts sind am Dienstagabend in den Strassen von Winterberg unterwegs. Die Mitglieder des Organisationskomitees (OK) des Winterberger Fests kommen zusammen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen und die Verteilung der Flyer zu koordinieren.

Niklaus Bantli, OK-Präsident des Winterberger Fests, freut sich. Der Bericht von Zueriost über die Probleme des OK, genügend freiwillige Helfer zu finden, führte zu vielen Reaktionen – und zu freiwilligen Helfern.

Viele Reaktionen und Helfer

Er sei von einigen angesprochen, die wissen wollten, ob es wirklich so dramatisch sei, sagt Bantli. «Der Titel hat Verunsicherung ausgelöst und ein bisschen wach gerüttelt.» Es sei eine Tatsache, dass ohne Helfer kein Fest stattfinden könne.

«Ich war schon überrascht, wieviele vor allem positive Reaktionen der Artikel ausgelöst hat», so Bantli. Selbst in den umliegenden Gemeinden sei er darauf angesprochen worden.

« Wir hatten Freude, weil es uns als OK Mut und Bestätigung gab, dass das Fest wichtig ist für die Bevölkerung. » Niklaus Bantli, OK-Präsident des Winterberger Fests

«Allgemein waren die Reaktionen sehr positiv, und viele haben sich gemeldet, die freiwillig mithelfen wollen.» So viele, dass sie deutlich mehr Helfer haben als sonst. Auch bei seinen OK-Kollegen meldeten sich freiwillige Helfer.

Es sei ein Zeichen, dass die Bevölkerung daran interessiert sei, dass das Fest weiterhin stattfindet, sagt Bantli. «Wir hatten Freude, weil es uns als OK Mut und Bestätigung gab, dass das Fest beliebt und wichtig ist für die Bevölkerung.»

Festzelt als Premiere

Das Fest findet auf alle Fälle statt. Bislang wurde es bei ungünstiger Witterung in der Turnhalle durchgeführt. «Diese war von der Akustik her relativ laut und von der Kapazität her beschränkt.»

Dieses Problem ist mit dem Festzelt gelöst, das heuer erstmals zum Einsatz kommt. Das Zelt konnte mit den finanziellen Reserven des letzten Jahres finanziert werden. Das OK organisiert das Fest jedes Jahr. Finanziert wird es über Sponsoren – meist Betriebe aus der eigenen und umliegenden Gemeinden, einer Tombola sowie Essens- und Getränkeverkauf, um die Unkosten zu decken.

Zur Unterhaltung der kleinen Gäste gibt es ein Kinderprogramm mit Büchsenschiessen, einem Ballonkünstler und Kinderschminken. Bei der grossen Tombola gibt es viele Preise zu gewinnen, beispielsweise Früchtekörbe aus dem Dorfladen. Abends sorgt Live Musik des Duo «Lucky Boys» für Stimmung und Untermalung zum Tanz.

Feste für den Zusammenhalt

Auch Erwin Kuilema, der Lindauer Gemeindeschreiber, freut sich, dass das Fest stattfinden kann. «Feste und andere Anlässe festigen den Zusammenhalt in einer Gemeinde, man kann sich gegenseitig kennenlernen oder wieder einmal sehen.»

In Lindau sei das besonders so, weil es eine eine dezentrale Gemeinde mit vier Ortsteilen ist. «Deshalb braucht Lindau nicht nur Feste für die Gesamtgemeinde, sondern auch Feste für die einzelnen Ortsteile», sagt Kuilema. So könne einerseits der Zusammenhalt in der Gesamtgemeinde aber auch der Zusammenhalt in den einzelnen Ortsteilen gefördert werden.

Winterberger Fest am 15. Juni 2019

Ab 17.30 Happy Hour mit 2 Cüpli für 5 Franken

Ab 18 Uhr Festküche

Ab 20 Uhr Live Musik und Tanz mit dem Duo «Lucky Boys»

Ab 21 Uhr Barbetrieb