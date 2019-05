Bier, Musik und kühle Drinks

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf

Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals Am Mittwoch war der Eröffnungsabend des diesjährigen Pub-Festivals in Wetzikon. Der Event dauert noch bis am 9. Juni. URS_WEISSKOPF / Urs Weisskopf