Anti-Littering-Tag floppte

Die Aktion war gross beworben worden, im Dorf wurden Plakate aufgehängt, in der Dorfzeitung «Bäri-Pöschtli» inseriert und auf Facebook Aufrufe gepostet. «Zusammen gegen Littering! Sagen wir dem Abfall den Kampf an!» hiess es auf den Flyern. Geplant war ein «Fötzele» in ganz Bäretswil am Sonntag, 19. Mai, organisiert vom Verein Bäre-Huus.