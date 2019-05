Wetziker bekommen Bürgerbriefkasten

«Parlament Wetzikon – Briefkasten für Anliegen der Bevölkerung» steht auf dem Briefkasten auf der linken Seite am Eingang des Stadthauses Wetzikon. Ab sofort können Bürgerinnen und Bürger dort ihre politischen Anliegen deponieren, der Austausch zwischen der Wetziker Bevölkerung und dem Parlament soll so erleichtert werden, wie die Stadt mitteilt.

Auf die Frage, wie man auf die Idee des Bürgerbriefkastens gekommen sei, sagt Stefan Kaufmann, Parlamentspräsident: «Das Ganze geht auf ein Gespräch mit einem älteren Mann zurück, der regelmässig die Parlamentssitzungen besucht und mit einem Anliegen auf mich zugekommen ist. Ich sagte ihm, er solle doch ein Mail schreiben. Das wollte er aber nicht. Aus diesem Austausch entstand die Idee des Briefkastens.» Dieser solle genau für jene sein, die nicht mailen können oder wollen.

Analog und digital

Selbstverständlich können auch die «Digitale Natives» mit den Parlamentariern in Kontakt treten. Ein Kontaktformular steht auf der Website des Parlaments zur Verfügung.

«Ziel soll es sein, dass Bürger ohne Formalitäten Mitteilungen irgendwelcher Art an die Parlamentarier richten können.» Stefan Kaufmann, Parlamentspräsident Wetzikon

«Der Briefkasten ist Teil des Kommunikationskonzeptes, das wir letztes Jahr in der Geschäftsleitung erarbeitet haben», so der Parlamentspräsident. «Ziel soll es sein, dass Bürger ohne Formalitäten Mitteilungen irgendwelcher Art an die Parlamentarier richten können.»

Die Mitteilungen würden von den Parlamentsdiensten entgegengenommen, an die zuständigen Stellen weitergeleitet und dann so schnell wie möglich beantwortet, schreibt die Stadt.