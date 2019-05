Wenn der Fällander Gemeinderat an der Bar steht

«Transparenter, greifbarer und näher an der Bevölkerung». So will sich der Fällander Gemeinderat präsentieren. Dies formulierte er zuletzt auch in den Zielen für die laufende Legislatur. Eine Chance dazu sahen die Lokalpolitiker am Dienstagabend in der Aufführung des Theaters Kanton Zürich in der Zwicky-Fabrik. Die sieben Gemeinderäte führten eigens die Bar, um der Fällander Bevölkerung zu begegnen.

Aus sieben wurde eins