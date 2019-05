Nun ist der Regierungsrat am Zug

Kürzlich hat sich die Steuerungsgruppe des Projekts «Abwasserfreie, obere Töss» zur ersten Sitzung getroffen nach dem überdeutlichen Ja an der Urne am Sonntag, 19. Mai. Zur Erinnerung: Der Ja-Stimmen-Anteil zur Gründung der gemeinsamen Anstalt «Regionale Abwasserentsorgung Tösstal» betrug in jeder beteiligten Gemeinde über 80 Prozent, in Winterthur sogar knapp 94 Prozent (wir berichteten).