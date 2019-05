Hinwiler reitet 700 Kilometer im Sattel durch die Schweiz

Anton Müller aus Hinwil hat sich in seinen Ferien ein sportliches Ziel gesetzt: In vier Wochen will er eine Strecke von rund 700 Kilometern und rund 15‘000 Höhenmetern zurücklegen. Die Route, die durch neun Schweizer Kantone führt, absolviert der 53-Jährige aber nicht zu Fuss, sondern hoch zu Ross.