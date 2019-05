Gestrandete Fische im Aabach: Welche Rolle spielt der Regierungsrat?

Für ihren Nachwuchs gehen Fischweibchen grosse Risiken ein. Auf der Suche nach einer flachen und somit günstigen Stelle für den Laich wandern viele Fische aus dem Greifensee in angrenzende Fliessgewässer, wie den Aabach. Manchmal wandern sie so weit nach oben, dass sie stranden können.

So geschehen am vergangenen Wochenende: Eine Joggerin meldete der Ustermer Stadtpolizei, im Aabach bei der Kläranlage lägen tote Fische im seichten Wasser. Eine Patrouille rückte umgehend aus und entdeckte diverse Fische, die auf der Seite lagen. Dies teilt die Stadtpolizei mit. Die Fische schienen jedoch noch zu leben.

Kurzentschlossen nahmen die Polizisten einen Müllsack, füllten diesen mit Wasser und siedelten mit diesem die Fische, die der Art Alet angehörten, an eine tiefere Stelle um. Da sich jedoch noch weitere Fische in derselben bedrohlichen Situation befanden, wurde die Fischereiverwaltung alarmiert. Der zuständige Fischereiaufseher Werner Honold ging den gesamten Bachlauf ab, um weitere gestrandete Alet in Sicherheit zu bringen.

«Der Aabach führt wegen einem Beschluss vom Regierungsrats nur so eine geringe Menge Wasser» Werner Honold, zuständiger Fischereiaufseher

Honold erklärt: «Der Aabach führt wegen eines Beschlusses des Regierungsrats eine derart geringe Menge Wasser.» Der Kanton habe ein Minimum von 50 Liter pro Sekunde verfügt. Dieses Minimum wird vor allem an Wochenenden abgelassen, da dann kein Strom produziert werde. Kommentieren wolle Honold diese Regelung nicht.

Online-Lob für Polizei-Einsatz

Dem Einsatz der Stadtpolizei wurde auf den sozialen Medien viel Beifall gezollt. Auf Facebook, wo die Stadtpolizei von ihrem Einsatz berichtete, äusserten 261 Nutzer ihr Wohlwollen. Viele kommentierten den Beitrag auch mit «Bravo», «Ein Herz für Tiere» oder anderen Dankesreden. Den Kommandanten der Stadtpolizei, Andreas Baumgartner, freut dies. «Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv. Es war also wirklich eine gute Tat. Wir sind auch froh über die Zivilcourage, die die Joggerin gezeigt hat. Das ist alles genau so gelaufen, wie es sollte.»