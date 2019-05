Frei-Übertritt erwischt SP kalt

Gegenüber den Ustermer Sozialdemokraten will sich Frei allerdings nicht rechtfertigen: Mit der Stadt- und der Bezirkspartei habe er zwar nie Probleme gehabt. «Allerdings spielte sie in meiner politischen Entwicklung auch keine allzu grosse Rolle», sagt Frei, der sich seine politischen Sporen im Zürcher Unterland abverdiente.

«Engagierter Europäer»

Auch Opportunismus-Vorwürfe lässt der 40-Jährige nicht gelten. Zum einen treffe es zwar zu, dass sich die Grünliberalen zurzeit im politischen Aufwind befänden. Der Partei sei er aber allein deshalb beigetreten, weil sie ihn «aus sozialliberaler Sicht» am stärksten abgeholt hätte. Auch hier nennt Frei als Beispiel das EU-Rahmenabkommen, für das er als «engagierter Europäer» eintrete. Und zum anderen habe er die Partei nicht deshalb gewechselt, weil er ein Amt habe behalten wollen.

Bei den Ustermer Grünliberalen herrscht über den Parteiübertritt von Frei und seiner Lebenspartnerin Wyssen erwartungsgemäss Freude. Die beiden seien «profilierte Politiker», sagt Beatrice Caviezel, Co-Präsidentin der Ustermer Grünliberalen.

Sie war am Mittwochnachmittag überrascht über den Übertritt, von dem sie aus der Zeitung erfahren hatte – Wyssen und Frei hatten ihren Übertritt allerdings im Vorfeld mit Co-Präsident Benno Scherrer besprochen. «Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch nicht sagen, was das für die GLP Uster konkret bedeutet. Wir heissen die beiden Neumitglieder aber selbstverständlich herzlich willkommen», so Caviezel. (Mitarbeit: Laura Cassani)

Vom Unterland nach Uster



Daniel Frei (40) wuchs im Zürcher Unterland auf, seine ersten politischen Gehversuche machte er in Dielsdorf und Niederhasli, wo er im Gemeinderat sass. Von 2012 bis 2017 war er Präsident der Kantonalzürcher SP. In den Schlagzeilen stand er im Zusammenhang mit einer Affäre um den sozialdemokratischen Regierungsrat Mario Fehr: Dieser war von den Jungsozialisten wegen eines umstrittenen Kaufs von Staatstrojanern angezeigt worden. Als Präsident musste Frei in der Sache moderieren und wurde parteiintern angefeindet – unter anderem, weil ihm persönliche und politische Nähe zu Mario Fehr nachgesagt wurde.



Diese hat Frei nie bestritten, ebenso wenig die Tatsache, dass er innerhalb der SP stets am rechten Rand politisierte. 2017 trat er im Zuge der Fehr-Affäre als Kantonalpräsident zurück.



Mit Uster verbunden ist Frei über seine Lebenspartnerin Claudia Wyssen, die im Kantonsrat politisiert und einst für die SP Uster im Gemeinderat sass. Mit ihr lebt er in einer Patchworkfamilie mit fünf Kindern.