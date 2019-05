Dazu gehört bis heute die Mitarbeit in der Freiwilligengruppe, die jedes Frühjahr die Brutvögel am Pfäffikersee kartiert, also zählt und protokolliert. Bei einem solchen Einsatz machte Huber eine Begegnung mit einem Tier, das fortan ihr Leben mitprägen sollte.

«Als ich morgens am See war, flog irgendetwas um die Bäume herum – für einen Vogel war es zu dieser Uhrzeit definitiv noch zu früh.» Diese Beobachtung einer Fledermaus weckte in ihr erneut die Neugier. «Alles was fliegt, fasziniert mich.»

Rücksicht bei Sanierungen

Es folgte die Ausbildung zur lokalen Fledermausschützerin. Der Kanton beschäftigt einige wenige Personen, an die man sich bei Problemen mit den Tieren wenden kann.

«Doch ohne Unterstützung aus den lokalen Vereinen können die diversen Anfragen aus der Bevölkerung nicht abgedeckt werden», sagt Huber. «Noch immer haben viele Menschen Angst vor Fledermäusen und denken, sie seien gefährlich und würden Krankheiten übertragen.»

«Genauso wie der Mensch Recht auf Lebensraum hat, sind auch die Fledermäuse auf ihren Platz angewiesen – und das schon seit Millionen von Jahren.» Susi Huber, Präsidentin NVV Pfäffikon

Meist würden sich die besorgten Personen, die sich via Fledermaus-Nottelefon melden, jedoch primär ab den Hinterlassenschaften der Tiere ärgern. «Dabei ist der Kot von Fledermäusen ein idealer Dünger», sagt Susi Huber. «Wenn sich eine Fledermaus in den Kasten des Rolladens einnistet und es auf dem Fensterbrett in der Folge oft ‹Chegeli› hat, stellt man am besten direkt einen Blumentopf darunter.»

Zur Beratung gehört es auch, Hauseigentümern Tipps zu geben, zu welcher Jahreszeit man Haussanierungen oder Dachstockausbauten durchführen soll. Dies, um Rücksicht auf die Tiere zu nehmen, die in den Ritzen des Hauses wohnen. «Genauso wie der Mensch Recht auf Lebensraum hat, sind auch die Fledermäuse auf ihren Platz angewiesen – und das schon seit Millionen von Jahren.»

«Zeit für eine Veränderung»

Ihr grosses Interesse an Fledermäusen und Vögeln liess Susi Huber immer wieder in das Jahresprogramm des NVV einfliessen. «Doch mir war es stets wichtig, dass das Angebot ausgewogen ist», sagt sie. «Das ist das Schöne an diesem Verein, es geht nicht nur um Tiere oder Pflanzen, man kann selber Akzente setzen.»