Das verflixte Ticket

Ich lebe in einem Land, wo es sich nicht nur so anfühlt, als ob alles gegen einen arbeitet – es ist manchmal wirklich so. Kein Retourgeld für eine 50er-Note an der Kasse, keine orthopädischen Stühle im Büro, und um ein Dokument zu erhalten, brauche ich ein anderes Dokument, welches ich nur bekomme, wenn ich das erste vorweisen kann. Diese Dinge halt. Italien halt.

Das führt einen dazu, so richtig zäh zu werden, ja gar manchmal gegen die Regeln zu verstossen, um voranzukommen. Sonst zieht man unvermeidlich den Kürzeren, immer und immer wieder.

So viele Fragen wie bei Starbucks

Ein Beispiel: die Ticketautomaten. Ich haste zum Bahnhof und will mir ein Billett für den Zug zum Flughafen kaufen, doch nur eines der fünf Geräte funktioniert. Davor hat sich eine lange Schlange gebildet, hauptsächlich Touristen. Auch wenn alle fünf funktioniert hätten, wäre es ein ziemlich langes Prozedere gewesen, denn so viele Fragen, die ich der Maschine beantworten muss, bekomme ich sonst nur bei Starbucks gestellt (den es in Italien nicht gibt, wahrscheinlich weil diese Kombination ausarten würde und Leute Stühle mitbringen müssten, um beim ewigen Warten nicht zusammenzubrechen).

Tickets stempeln? Bestätigt. Spende abgeben? Nein. Ob ich sicher bin, dass ich diesen Zug will? Jawoll. Ob mir bewusst ist, dass hinter mir ein Taschendieb jeden Moment mein Portemonnaie klauen könnte? Mhm. Hin und zurück? Nein. Fünf Minuten sind vergangen. Die Maschine stellt noch weitere Fragen.

In solchen Momenten, wenn mir bewusst wird, dass Maschinen, die in perfektem Zustand immer noch eine Ewigkeit brauchen, um mein Billett zu drucken, und dann vier von fünf nicht funktionieren, ja in solchen Momenten fühlt man, dass da gegen einen gearbeitet wird.

Kampf mit Rattenkolonien

Ich komme aus einem Land, wo Regeln gelten, aber so richtig. In der Schweiz funktionierts, man bekommt ja auch (meistens), was man braucht, um seinen Alltag zu bewältigen. Nie käme es mir hier in den Sinn, meinen Abfall in den falschen Container zu werfen. Weil es sauber ist, weil ich weiss, dass der Abfall sortengerecht recycelt wird.