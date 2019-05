Mehr alternativ als bekannt

Von Flamenco bis Swamp Blues

Am Freitag, 28. Mai, gibt es Flamenco von Scharlachmaria, die in besetzten Kirchen und Wohnzimmern auftreten. Das Duo singt in fünf Sprachen und spielt auf Gitarre und Maulorgel. Flake warten mit Elektro Pop auf, The Birthday Girls mit Rock, der aber entgegen der Name der Band von einer reinen Männergruppe vorgetragen wird. Los Dos spielen «knochentrockenen Trash Rock und röchelnden Swamp Blues», Wendelbo Pop-Rock und Messina Indietronica.

Am Samstag, 29. Mai spielt die Indie-Pop-Rock-Band Mugsns aus Zürich, die diesen Frühling eine CD herausgegeben hat. Nowfrago aus Bern beschreibt sich als verträumt, verspielt – und politisch. Ambaroots folgen mit Rootsreggae, auch sie haben einen gesellschaftskritischen Anspruch. Basil Kehr von Elyn Wassily hat bereits einmal in Nänikon gastiert. Dieses Mal begleitet er die Singer/Songwriterin Elyn mit «entschläunigten Beats», «kühler Synthesizer»-Musik und «repetitiven Patterns». Moonshaped spielen Drum'n'Bass, The Flying Tiger Claw Garage Punk.

Ein bisschen gratis

Das Festival will auch in dieser Ausgabe möglichst gratis sein. Nun aber dringt, wie es im Veranstaltungs-Heft heisst, «das olle Geld auch in die Idylle» des Festivals ein, das am liebsten immer ein Geheimtipp bleiben würde. Deshalb «empfehlen» die Organisatoren ihren Gästen, einen Eintrittspreis von 20 Franken zu bezahlen.