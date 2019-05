Eine Fahnenweihe umrahmt von musikalischen Leckerbissen

Mit einem klassischen Repertoire an Männerchorliedern eröffnete die Chorgemeinschaft Landenberg am Samstagabend das Konzert in der vollbesetzten reformierten Kirche Turbenthal. Bereits mit «Der Mai ist gekommen» holte sie Punkte bei der Zuhörerschaft, nach dem raumfüllenden «Chianti-Lied» war das Publikum dann vollends aufgewärmt.

«Du bist ein Prachtkerl.»

Ruedi Bolliger, Präsident Chorgemeinschaft Landenberg