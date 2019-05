Die schönsten Bilder vom sportlichen Nachwuchs

Seit den 70er Jahren wird in einem Sprint der schnellste Ustermer auserkoren. Am Sonntag war es wieder soweit. Kinder und Jugendlichen bis Jahrgang 2004 rannten die 60 beziehungsweise 80 Meter um den Titel, der nach Geschlechtern und Jahrgängen verliehen wird. Bei der Veranstaltung im Stadion Buchholz machten gegen die 200 junge Sportler mit.

Organisiert wurde das Rennen vom Turnverein Uster, der die Ustermer Schulklasse mit den erfolgreichsten Schüler oder Kindergärtner mit 100 Franken belohnte.

Beliebter Nachwuchslauf

Schon am Samstag wurde in Uster gesprintet. Gut 800 Läuferinnen und Läufer im Alter von 3 bis 14 Jahren nahmen am Nachwuchslauf beim Seebad Uster teil.