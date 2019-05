Auch Volketswiler lassen sich den Traditionsanlass nicht entgehen

An der Näniker Chilbi gab es auch dieses Jahr Chilbi-Bahnen, ein Karussell und einen Schiesswagen. Entlang der Stationsstrasse warben etwa 30 Händler und Schausteller um die Gunst der Besucher. Am Samstag lud das Militärspiel Uster zum Konzert und am Sonntag fand der ökumenische Gottesdienst im Festzelt statt.