44 Schützen aus der Region sichern sich Stapfermedaille

Die diesjährige Ausgabe des Eidgenössischen Feldschiessens verzeichnete im Kanton Zürich einen Teilnehmerzuwachs. 14‘129 Männer und Frauen bestritten dieses Wochenende mit dem Armeegewehr oder der Armeepistole das 18-schüssige Feldschiessenprogramm. Das sind 342 Teilnehmer mehr als noch vor einem Jahr.

Rückgang in den Bezirken Pfäffikon und Uster

In den Bezirken Hinwil, Uster und Pfäffikon wurden insgesamt 3507 Schützen gezählt – im Vorjahr lag die Beteiligung bei 3417 Schützen. Während der Bezirk Hinwil kräftig zulegen konnte (plus 159 Teilnehmer), verzeichneten die Schiessstände in den Bezirken Uster (minus 48) und Pfäffikon (minus 21) einen Rückgang.

Auf den 19 Schiessplätzen in der Region fanden sich 1040 Pistolenschützen ein, 2467 Personen versuchten mit dem Gewehr das Maximalresultat zu erreichen.

Am Wetziker Schiessstand in Erlosen bestritt Korpskommandant Aldo C. Schellenberg gemeinsam mit SVP-Kantonsrätin Jacqueline Hofer aus Dübendorf sein Programm.