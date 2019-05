Clientis Zürcher Regionalbank heisst ab 2020 Bank Avera

An der Generalversammlung vom Freitag in Uster begrüssten Verwaltungsrat und Geschäftsleitung der Clientis Zürcher Regionalbank rund 350 Genossenschafter und Gäste. Wichtigstes Traktandum war laut einer Mitteilung die bevorstehende Eigenständigkeit der Bank mit Sitz in Wetzikon: Die Clientis Zürcher Regionalbank verzichtet ab dem 1. Januar 2020 auf die Zugehörigkeit zur Clientis Gruppe.

Die Bank werde rascher und direkter auf die sich ändernden Kunden- und Marktanforderungen reagieren können. Mit der Eigenständigkeit einher gehe ein Neuauftritt der Bank: als Bank Avera, mit neuem Logo und einen frischen Marktauftritt. Den dafür notwendigen neuen Statuten stimmten die Genossenschafter zu.

Neues Logo und frischer Marktauftritt



