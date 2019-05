450 Schüler stellen Zirkusfest auf die Beine

Im Rahmen der Projektwoche fanden Sportplatz des Schulhaus Wettstein in Russikon mehrere Zirkusvorstellungen statt. Vorbereitet haben sie rund 450 Schüler von Kindergarten bis 6. Klasse, begleitet wurden sie dabei von Zirkuspädagogen des Zirkus Luna. Die vier Vorstellungen fanden am Freitagabend und am Samstagnachmittag statt.

Die Primarschüler probten während einer ganzen Woche ein sehenswertes Programm. Das Zelt auf dem Sportplatz war bereits am Freitagabend bis auf den letzten Platz besetzt. Auf der grossen Turnwiese entstand zudem ein richtiges Zirkusdörfchen mit einer Festwirtschaft, verschiedenen Verpflegungsständen und einer Zirkuskapelle.

Weitere Informationen wurden laufend in den Klassen bekanntgegeben und sind auf der Projektwebsite oder im «Äxgüsi» von Russikon zu finden.