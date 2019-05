Volketswilerin fordert den obersten Zürcher Reformierten heraus

Eigentlich hat der Synodalverein der reformierten Kirche den amtierenden Präsidenten Michel Müller zur Wiederwahl im Oktober aufgestellt. Die dritte Amtszeit schien für den 55-Jährigen nur Formsache. Doch nun bewirbt sich auch die Volketswiler Pfarrerin Gina Schibler für das höchste Amt der reformierten Kirche des Kantons Zürich, wie der «Tagesanzeiger» berichtet.

Kontrast zur Kirchenführung



Neben Schibler schlägt das überfraktionelle Komitee auch den Pfarrer und Dekan Marcus Maitland vor. Der 52-Jährige Schweizer mit schottischen Wurzeln teilt das Pfarramt in Hittnau mit seiner Frau und bietet Coaching und Supervision für Kirchen und Schulen an. Vor anderthalb Jahren gründete Maitland den Verein «Reformiert bewegt», um die Diskussion der kirchlichen Zukunft zu beleben. Gegenüber dem «Tagesanzeiger» liess Maitland durchblicken, dass er sich eine vielfältige Kirche wünsche, die mit frischem Wind belebt und begeistert. Wichtig sei ihm aber auch die Arbeitssicherheit der Mitarbeiter, die unter der – bedingt durch die aktuelle Strukturreform der Zürcher Kirche – diffusen Situation leiden.



Das Komitee und die beiden Kandidaten-Vorschläge sind aus einem Unbehagen am Strukturanpassungsprozess hervorgegangen, der gegenwärtig unter dem Namen «Kirchgemeinde plus» die Kirchgemeinden des Kanton Zürichs fusionieren und zentralisieren will. Viele Gläubige wie Pfarrer halten die Engführung in der Kirche auf Fusionen für fragwürdig und verweisen auf wissenschaftliche Studien in Deutschland, die Fusionen begleitet haben und diesen eine Aushöhlung des Milizsystems sowie des freiwilligen Engagements bescheinigen. Die Doppelkandidatur Schiblers und Maitlands dürfte somit als eine Art Kontrastprogramm zur bestehenden Kirchenführung zu verstehen sein.