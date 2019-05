Christian Ganz – Jungunternehmer und Heimwehschlatter

Obwohl Christian Ganz seit vier Jahren in Winterthur-Seen in einer Wohngemeinschaft mit zwei Kollegen wohnt, ist er ganz Schlatter geblieben. Er hat im Jahre 1989 das Licht der Welt erblickt und ist zusammen mit seinem älteren Bruder Stefan im elterlichen Einfamilienhaus in Unterschlatt aufgewachsen. Seine Mutter Käthy führt dort einen Coiffeur-Salon. Sein Vater Walter Ganz hat lange Zeit eine Schreinerwerkstatt der Firma Ismont AG betrieben.