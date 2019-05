Adolf Muschg, der Katastrophenberichterstatter

Adolfg Muschg, ein Autor, der schon mit Grössen wie Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt am Tisch sass, setzte sich am Donnerstagabend in der Villa Grunholzer an ein bescheidenes Holztischchen. Flankiert wurde der 85-Jährige Schweizer Schriftsteller mit internationalem Renommée vom griechischen Übersetzer Theo Votsos und der Moderatorin Monica Mutti vom Übersetzerhaus Looren (siehe Box).