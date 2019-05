Wildunfälle wegen Unruhe im Revier

Am frühen Morgen vor einigen Tagen bot sich den Pendlern bei Saland ein trauriges Bild. Von Hittnau her kommend wunderten sie sich vielleicht über die stehende Autokolonne auf der Gegenspur. Dann, nah dem Ortseingang am rechten Strassenrand, ein sich windendes Geschöpf: Ein Rehbock.