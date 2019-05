Wenn die Bleiche blau wird

Der prächtige Blauregen mit seinen traubenförmigen Blütenständen klettert an Fassaden über 20 Meter hoch, verziert Hausmauern, Pergolen, Lauben und das keineswegs nur im Süden. Im Zürcher Oberland ist die Glyzinie derzeit an vielen Fassaden zu bewundern. Eine besonders eindrückliche Glyzinie hängt in Wald an Hauswänden auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik Bleiche. Laut einer Mieterin ist sie bereits über 17 Jahre alt.

Die Glyzinie ist eine verholzende Kletterpflanze oder «Holzliane» in der grossen Familie der bohnenähnlichen Hülsenfrüchtler und gehört wie Wiesenklee, Lupine und Wicke zur Unterfamilie der Schmetterlingsblütler. Die häufigste Art in unseren Regionen ist Wisteria sinensis und stammt aus China, im Gegensatz zu ihrer Schwesternart Wisteria floribunda, die ursprünglich aus Japan kommt.

20 Zentimeter lang, ledrig und dicht behaart

Da sie aber schon vor rund 150 Jahren aus Ostasien in unsere Gärten gelangte und als Spalierstrauch kultiviert wurde, gilt die von Mai bis Juni blühende Glyzinie kaum mehr als unerwünschter Neophyt. Von eindrucksvoller Schönheit sind die blauvioletten, über 30 Zentimeter langen, süsslich duftenden Blütentrauben. Während dieser Zeit locken die Blüten oft Holzbienen zum Saugen des Necktars und Sammeln des Blütenstaubs an.