Volk wird wohl nicht über Sanierung entscheiden

«Wir müssen bei diesem Projekt am gleichen Strick ziehen». So brachte es Arie Bruinink, Sprecher der Rechnungsprüfungskommission (RPK), gleich zu Beginn seiner Ausführung auf den Punkt. Der Gemeinderat der Grünen referierte zur Totalsanierung der Schulanlage Watt in Effretikon. 1968 wurde das Schulhaus erbaut. 400 Kinder gehen dort ein und aus, 50 Lehrpersonen sind im «Watt» beschäftigt. Längst ist die Anlage in die Jahre gekommen und soll auf Vordermann gebracht werden. Kostenpunkt: rund 24,9 Millionen Franken.