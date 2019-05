Ustermer Musikschule mit erfolgreichen Schülern

Mit ihrer Partnerin Anna Linn Lenzhofer gewann die Harfenistin Olivia Zaugg aus Nänikon beim einen Preis, wie die Musikschule Uster Greifensee in einer Mitteilung schreibt. Im Finale des Schweizerischen Jugendmusikwettbewerbes (SJMW) in Lugano holten die beiden den zweiten Preis. Zaugg und Lenzhofer qualifizierten sich in den Regionalausscheidungen im April für das Finale. Die zwei nehmen an einem Förderprogramm der Musikschulen der Region teil.

Mit Bach zum Sieg

Der langjährig geförderte Klavierschüler der Musikschule Uster Greifensee, Luc van Doornick gewann einen ersten Preis in der Kategorie Solo. Gespielt hat er Stücke von Johann Sebastian Bach und Frédéric Chopin.