Regierungsrat will auf Ausdehnung verzichten

Geht es nach dem Zürcher Regierungsrat soll der Innovationspark Dübendorf als Schlüsselobjekt des Kantons Synergien mit der Aviatik nutzen können. Dies schreibt er in einer Mitteilung. Die Entwicklung des Parks dürfe aber durch die Aviatik nicht beeinträchtigt werden.

Aus diesem Grund ist der Regierungsrat mit der Ausdehnung des Flugplatzperimeters im Bereich des westlichen Pistenendes nicht einverstanden. «Diese widerspricht vorausgegangenen Bundesbeschlüssen und folglich auch dem darauf abgestimmten kantonalen Richtplan und dem kantonalen Gestaltungsplan Innovationspark», schreibt der Regierungsrat in der Mitteilung weiter. Er beantragt deshalb, auf die vorgesehene Ausdehnung zu verzichten.

Kloten hat Priorität

Weiters müsse der Flugbetrieb am Flughafen Kloten auch in Zukunft absolute Priorität gegenüber dem zivilaviatischen Betrieb auf dem Flugplatz Dübendorf haben, schreibt der Regierungsrat.

«Die im SIL-Objektblatt formulierten Rahmenbedingungen dürfen den Flugbetrieb in Kloten nicht beeinträchtigen.» Der entsprechende Nachweis sei mit den vorliegenden Unterlagen zum Entwurf des SIL-Objektblatts noch nicht ausreichend erbracht. Der Regierungsrat erwartet vom Bund deshalb, diesen Nachweis noch vor der Festsetzung des Objektblatts zu erbringen.

Lärmauswirkungen treffen

Die Volkswirtschaftsdirektion begrüsst zudem, dass die geforderte Ausdehnung der Betriebszeiten nun explizit und gemäss den Vorgaben der Ausschreibung festgeschrieben seien. «Um im dicht besiedelten Glattal Beständigkeit für die Siedlungsentwicklung zu schaffen, ist für den Regierungsrat ausserdem von grosser Bedeutung, dass das im SIL-Objektblatt festzulegende Lärmkorsett langfristig Bestand hat.»

Er fordert vom Bund deshalb, bereits im SIL-Objektblatt festzulegen, welche Massnahmen im Falle einer Überschreitung des Gebiets mit Lärmauswirkungen getroffen werden müssten.

«Areal hat volkswirtschaftliche Potenzial»

Abschliessend hält der Regierungsrat in seiner Stellungnahme fest, dass die Umgestaltung des ehemaligen Militärflugplatzes für den Bund, den Kanton und die Anrainergemeinden von grosser Bedeutung ist. «Das Areal hat volkswirtschaftliches Potenzial, sowohl bezüglich Innovationspark wie auch bezüglich Zivilaviatik.»

Es liege aber auch in einem dicht besiedelten Wachstumsgebiet sowie in unmittelbarerer Nähe des wichtigsten Landesflughafens. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Umnutzung des Areals sei deshalb ein umsichtig geführter Prozess, der alle wesentlichen Partner und Interessen auch in den weiteren Arbeiten einbeziehen müsse.