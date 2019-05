Luis Fonsi kommt nach Dübendorf

In Dübendorf geben sich die Grössen der Lateinamerikanischen Musikszene die Klinke in die Hand. Nachdem bereits Anfang Juni der puerto-ricanische Reggaeton-Rapper Daddy Yankee ein Konzert in der Samsung Hall geben wird, kommt zwei Monate später sein Landsmann Luis Fonsi in die Einhorn-Stadt.

Der grösste Erfolg gelang Fonsi vor zwei Jahren. Mit dem Lied «Despacito» schaffte er es in vielen Länder auf Platz eins der Charts, darunter auch in der Schweiz. Das Lied lief in jeglichen Radiostation rauf und runter. Für das Lied heimste Fonsi sieben Einträge im Guinessbuch der Rekorde ein und Platinauszeichnungen in diversen Ländern. Zudem war das Musikvideo von «Despacito» das erste Video auf Youtube, das mehr als fünf Milliarden Klicks generierte.

Nach dem ganzen «Despacito»-Trubel zog sich Fonsi im vergangenen Jahr etwas zurück, um sein erstes Album in fünf Jahren aufzunehmen. Mit dem neuen Album «Vida» wird er nun am Dienstag, 13. August, in der Samsung Hall auftreten.