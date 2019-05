Keine konsequente Temporeduktion auf Kempttalstrasse

«Nur in Illnau wird eine Ausnahme gemacht.» Dies schrieb FDP-Gemeinderat Thomas Hildebrand in seiner Anfrage zur Kempttalstrasse. Dort gelte in den bewohnten Gebieten Illnaus stellenweise noch immer eine Geschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Dies ganz im Gegensatz zu anderen Gemeinden an dieser Kantonsstrasse. Zusammen mit drei Mitunterzeichnenden wollte Hildebrand vom Stadtrat wissen, was dieser dagegen unternehme.