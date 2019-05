Feuerwehr gibt Tipps zur Gefahrenquelle Grill

In einem Mehrfamilienhaus in Unterhofen Gossau geriet am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein Grill in Brand. Entfacht ist das Feuer auf dem Balkon im ersten Stock. Eine Person trug sich beim Versuch, den Brand zu löschen, leichte Verletzungen zu. Das bestätigt der Kommandant der Feuerwehr Gossau, Markus Forrer. «Die Person wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Spital gebracht. Mittlerweile ist sie wieder zuhause.»

Alle anderen Bewohner des Hauses wurden laut Forrer während des eineinhalbstündigen Einsatzes vorübergehend evakuiert. Der Brand konnte innert einer Viertelstunde gelöscht werden.

Die Ursache für den Gasgrillbrand wird laut Kantonspolizei Zürich derzeit noch abgeklärt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in Gossau sei aber nicht grilliert worden, sagt Forrer. Der Sachschaden hält sich im Fall Gossau laut Polizei in Grenzen. Es ist von «wenigen hundert Franken» die Rede.

Nicht primär das Feuer löschen

Erst vor ein paar Tagen kam es in Wetzikon zu einem ähnlichen Vorfall. Auch dort musste die Feuerwehr am Montagabend um 19.30 Uhr wegen eines brennenden Gasgrills ausrücken. Verletzt wurde niemand, die Bewohner konnten das Gebäude selbstständig verlassen.

Eine Häufung solcher Grillbrände habe man weder in Wetzikon noch in Gossau beobachtet. Ein paar Tipps kann der Wetziker Feuerwehrkommandant René Ehrenmann aber doch weitergeben: «Insbesondere bei Gasgrills empfehle ich, den Schmutz unter dem Rost regelmässig zu entfernen. Dort sammelt sich Fett an, das unter Umständen auch entflammbar ist.» Gasgrills seien in der Regel aber unproblematisch.

«Besser, man bringt sich in Sicherheit.» Markus Forrer, Feuerwehrkommandant Gossau

Forrer rät, die Flasche und den Grilldeckel immer sorgfältig zu verschliessen. «Wichtig ist, dass man das ganze Equipment von Zeit zu Zeit kontrolliert und falls notwendig auch ersetzt.» Zudem empfiehlt er, Kohle nach dem Grillieren jeweils nicht in einem Plastiksack oder Plastikbehälter zu entsorgen. «Wenn sie noch nicht genügend abgekühlt ist, kann der Beutel oder Kübel dann plötzlich zu lodern beginnen.»

Komme es beim Benützen eines Gasgrills zu einem Brand, soll man nicht primär versuchen, das Feuer zu löschen. Forrer sagt: «Besser, man bringt sich in Sicherheit und alarmiert dann gleich die Feuerwehr.» Ehrenmann bestätigt: «Es ist wichtig, auf das eigene Bauchgefühl zu hören.»