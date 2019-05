«Eine Kuh wird aufgrund der Viehschau nicht besonders bevorzugt»

Auch durch das Futter könne man den Eiweissgehalt etwas steuern. «Genügend Rohfasern im Futter der Kühe verbessern den Gehalt», so der Landwirt. Er betont, dass eine bestimmte Fütterung jedoch immer die gesamte Herde betreffen würde, nicht nur eine einzelne Kuh. «Man wählt dann aus der Herde die aus, mit der man sich die besten Chancen ausmalt.» Eine Kuh würde nicht anders behandelt, gefüttert oder besonders bevorzugt werden, nur weil man sie an der Viehschau präsentieren will. «Sie muss in der Herde integriert sein», fasst Keller zusammen.



Eine Viehschau, kein Dorffest



Der Tag der Viehschau sei mit viel Aufwand verbunden. «Die Kühe werden gewaschen, zum Schauplatz transportiert und dort noch einmal gewaschen. Sie scheissen nämlich im Transporter, wenn sie nervös sind.»



Es sei schade, dass Viehschauen immer mehr an Interesse verlieren. «In vielen Gemeinden wird der Anlass mittlerweile wie ein Dorffest organisiert und ein Umzug durchgeführt – nur so kommen Zuschauer.» In Fehraltorf sei das aber keine Option. «Das würde die Tiere zusätzlich stressen.»

Die Viehschau in Fehraltorf findet am Samstag, 25. Mai, ab 11 Uhr statt. Um 15.10 Uhr wird die Miss Fehraltorf gekürt. Weitere Informationen unter: www.vv-fehraltorf.ch.

So wird der Proteingehalt in der Milch gemessen



Der Proteinanteil der Milch einer Kuh wird in Eiweisskilogramm gemessen, anhand der letzten beiden Laktationen der Kühe. Als Laktation bezeichnet man die Milchabgabe einer Kuh – zu dieser kommt es, sobald sie ein Kälbchen gebärt. Zwischen zwei Laktationen liegen meist 305 Tage. Ein Beispiel: Joy hatte ihre erste Laktation im Juni 2014, ihre zweite im Juli 2015. Die erste Laktation schloss Joy total mit 8258 Kilogramm Milch, darin 298 Eiweisskilogramm, ab. In der zweiten Laktation gab sie 10 024 Kilogramm Milch und 353 Eiweisskilogramm. Um den Wert für die Viehschau 2016 zu messen, hatte man die beiden Eiweisskilogrammwerte zusammengezählt und diesen Wert mit jenem der anderen Kühe verglichen. Die Kuh mit dem höchsten Wert hat dann den Titel «Miss Protein» gewonnen – Joy war es aber nicht.