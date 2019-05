Drei Männer und ein Mikrofahrzeug

Sobald der Strom fliesst, lebt die Modellstadt auf

In einer Schuhschachtel liegen seine Miniaturen. Stundenlang werkelte er an ihnen. Immer wieder gingen filigrane Teile der Modelle kaputt. Dann setzte Hubschmid wieder von vorne an, bis er mit dem Resultat zufrieden war. Das wahrscheinlich komplizierteste Fahrzeug seiner Sammlung ist ein Welaki (Wechselladenkipper). Mit zwei Antriebswellen fährt der fünf Zentimeter lange Laster zur Mini-Baustelle und entlädt dort Sand. Hubschmid wird dieses Fahrzeug im Russiker Riedhus zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. So einen fahrtüchtigen Mini-Welaki gibt es schweizweit sonst nirgends, so Hubschmid.

Im letzten Halbjahr stiegen er und sein Vater jeden Dienstagabend in den Hobbyraum und werkelten an einer Miniaturstadt. Die Kulisse haben sie speziell für die Mikromodelle gebaut. Sobald der Strom fliesst, wird der Modellstadt Leben eingehaucht. Da leuchten die Strassenlaternen, ein Polizeiauto hält mit Blaulicht an einer Unfallstelle und am Tischrand läuft die Chilbi.