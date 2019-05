Christoph Bless wird neuer Gemeindeschreiber

Der 45-jährige Christoph Bless tritt im September die Nachfolge von Gemeindeschreiber Markus Gossweiler an, der die Gemeinde Maur nach knapp 30 Jahren in Richtung Zollikon verlässt. «Der Gemeinderat freut sich, in der Person von Christoph Bless einen persönlich und fachlich bestens ausgewiesenen Gemeindeschreiber gefunden zu haben», schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Christoph Bless habe in den vergangenen 24 Jahren alle Karriereschritte auf der Gemeinde Wangen-Brüttisellen durchlaufen. 2003 erlangte er das kantonale Diplom als Gemeindeschreiber an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Seit elf Jahren amtet er als Gemeindeschreiber und Geschäftsleiter der Einheitsgemeinde Wangen-Brüttisellen.

«Sein Eintritt am 2. September ermöglicht eine korrekte und fliessende Übernahme der Amtsgeschäfte», so der Gemeinderat.