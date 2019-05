Schüler müssen nicht mehr auf der Treppe lernen

Die Bauarbeiten haben im Januar begonnen und sollten in rund zwei Wochen abgeschlossen werden. Das Budget von 2,49 Millionen Franken sei seines Wissens nicht überschritten worden, sagt Arbenz. «Abgesehen von einer kleiner Verzögerung und einer Anpassung beim Brandschutzkonzept hat überhaupt alles erstaunlich gut geklappt.»

Tag der offenen Tür

Eigentlich hätte die Erweiterung bereits Ende der Sommerferien fertig werden sollen. Bei der Überprüfung der Fluchtwege habe sich aber herausgestellt, dass am alten Gebäude eine Brandschutztüre fehle. «Diese musste zuerst erstellt werden, sonst würde der Neubau nicht freigegeben», sagt Arbenz. Die neuen Räume werden daher erst während den Herbstferien bezogen.

«Wir haben mit dem Anbau also klar das Richtige getan.» Philip Arbenz, Bubiker Schulleiter Bergli 2

Bereits am 29. September findet im Schulhaus Bergli 2 aber ein Tag der offenen Tür statt. «Die Bevölkerung sieht die den Neubau also quasi noch nackt.» Bei der Führung wolle man den Bubikern nicht nur die neuen Zimmer, sondern auch Teile des schon bestehenden Baus Bau zeigen. «Sie sollen wieder einmal einen Einblick erhalten, wie unsere Schule funktioniert», so Arbenz.

Individualisierung und Digitalisierung

Dazu gehörten beispielsweise auch die interaktiven Wandtafeln. «Eine ziemlich neue Anschaffung.» Dabei handelt es sich um riesige Flachbildschirme mit Touchfunktion, die zwischen zwei herkömmliche Wandtafelflügel installiert wurden. «Auf die Screens kann alles vom Computer oder über Apps projiziert werden, das ist ziemlich praktisch.»

Die Einführung des Lehrplans 21 bringe nicht nur neue Schulfächer mit sich, sondern auch eine Entwicklung des Unterrichts in Richtung Individualisierung und Digitalisierung. Auch diese Tatsache erhöhe den Bedarf an Schulraum, so Arbenz. «Wir haben mit dem Anbau also klar das Richtige getan.»