Mit dem Schulbus statt 200 Meter zu Fuss in die Schule

In Sennhof sollen in der ehemaligen Spinnerei Bühler 86 neue Wohnungen entstehen, 56 davon potenziell für Familien. Gerade mal eine Brücke und 200 Meter Fussweg trennt sie von der nahegelegenen Schule und dem Kindergarten. Doch wie der Landbote berichtete, liegt genau in dieser Brücke das Problem, denn sie führt über die Töss, die gleichzeitig die Grenze zu Winterthur ist.