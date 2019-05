Jan Schibli ist neuer WFU-Präsident

Die Generalversammlung des Wirtschaftsforums Uster (WFU) hat am Dienstag einstimmig Jan Schibli zum neuen Präsidenten gewählt. Der Elektro-Unternehmer ist seit 2018 im Vorstand der Vereinigung. Er tritt die Nachfolge an von Ursula Mengelt, die an der GV im Neubau des Ustermer Bildungszentrums von den 100 Anwesenden «unter grossem Applaus» verabschiedet wurde, wie das WFU in einer Mitteilung schreibt.

Mengelt blickt auf acht Jahre Vorstandstätigkeit zurück, davon fünf als Präsidentin. In ihre Amtszeit fallen die Umsetzung des Projekts Herzkern, bei welchem das WFU den Businessplan schrieb. Weiter sass sie im Pro-Komitee für die Weiterentwicklung des Zeughausareals und war Mitglied der Standortförderungskommission der Stadt Uster, in der sie die Anliegen der Wirtschaft vertrat.

Neu besteht der Vorstand aus Jan Schibli, Patrick Borer, Otto Schlosser, Marcel Rieder, Patrick Michelberger, Gian Ryffel, Gianluca Di Modica, Richard Sägesser sowie Gabriela Battaglia, die am Dienstag ebenfalls gewählt wurde.