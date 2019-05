Das «Bäri-Fäscht» ist tot, lang lebe...

Der Eintritt ist dank Sponsoren frei. «Dass wir bis jetzt schon über 20 Geldgeber aus dem Dorf haben, zeigt uns auch, dass wir grossen Rückhalt haben», sagt Vereinspräsident Stefan Zweidler. So hätten sie auch mühelos wieder genügend Helfer gefunden.

Musik aus Italien und Bäretswil

Während das Bäri-Fäscht ein Fest für Jung und Alt gewesen sei, spreche «Musig us de Schmitte» vorwiegend Fans von Pop- und Rockmusik an. Auf der Bühne stehen zum einen Guido Marzorati & the Blugos aus Italien, die einigen von den Springsteen Nights ein Begriff sein dürften.

Zum anderen tritt Thomas Mäusli mit seiner Band «Panikhertz», die sich früher «Booze» nannte, auf. Die Band hat anlässlich des 120. Jubiläums von Erich Kästner, dessen Gedichte vertont. Das Konzert in Bäretswil ist Auftakt zur Tour der Band.

Zukunft noch nicht definiert

Die Bewilligungen sind eingeholt, die Nachbarn informiert. Nun freuen sich die beiden zusammen mit ihren Mitorganisatoren auf den 6. Juli. «Der Applaus ist des Musikers Lohn», sagt Zweidler. «Und unser Lohn ist es, wenn viele Leute kommen.»

Ob «Musig us de Schmitte» 2020 wieder stattfindet, ist noch nicht klar. «Wir warten jetzt erst mal ab, wie das ankommt», sagt Zweidler. «Wir haben noch gar nichts für die Zukunft definiert.»

Die Veranstaltung «Musig us de Schmitte» findet am 6. Juli in der alten Schmiede an der Wetzikerstrasse 8a statt. Um 17 Uhr ist Türöffnung, cirka um 18 Uhr treten Guido Marzorati & The Blugos auf. Um 20.30 Uhr stehen «Panikhertz» auf der Bühne. Das Fest endet um 2 Uhr.