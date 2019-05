Bald ziehen die ersten Bewohner in die Überbauung Verdeblù

Das Areal zwischen Töss und Tösstalstrasse am Ortsrand von Kollbrunn in Fahrtrichtung Winterthur hat eine Ausdehnung von über 20‘000 Quadratmetern. In den letzten zwei Jahren wurden auf diesem Grundstück 108 neue Wohnungen erstellt. Die Bausumme beläuft sich auf 47, 1 Millionen Franken. Für Kollbrunner Verhältnisse ist dies eine beträchtliche Investition: Zum Vergleich: Die vor zwei Jahren in Kollbrunn eingeweihte Rägeboge-Halle samt der Erweiterungsbauten für die Schule kosteten nach der Schlussabrechnung 12,8 Millionen Franken.