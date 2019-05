«Wir haben uns ein besseres Modell erhofft»

Eltern kennen die Situation: Eben war noch alles in Ordnung und kaum ist Wochenende, ist das Kind plötzlich krank. Bis vor zwei Jahren musste man aus dem Zürcher Oberland in so einer Situation nach Winterthur oder Zürich in die Kinderklinik fahren.

Seit zwei Jahren gibt es dank dem Kindernotfalldienst Zürcher Oberland tagsüber eine lokale Alternative. Jeweils eine Kinderarztpraxis in der Region hat Notfalldienst. Kinderarzt Bruno Rüegg von der Nauenpraxis in Tann war als Präsident von Anfang an mit dabei.