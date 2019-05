Schneider und Schlatter sollen an die Spitze

Erst vor wenigen Monaten wurde die Ustermer Gemeinderätin Meret Schneider (Grüne) in den Kantonsrat gewählt. Und schon bald könnte sie im Nationalrat politisieren. Im Hinblick auf die eidgenössischen Wahlen vom 20. Oktober rangiert die Ustermerin aktuell auf Platz sechs der Grünen-Liste. Das Pfäffiker Parteimitglied Urs Dietschi will Schneider an der Delegiertenversammlung vom Dienstag mit einem Antrag jedoch auf den zweiten Platz hochhieven. Sein Vorstoss wird sowohl von der Ustermer Bezirkspartei als auch von mehreren Grünen Kantonsräten unterstützt.