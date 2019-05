Grosse Regenmengen – eine Zwischenbilanz

Tief Axel versorgte uns gestern mit reichlich feuchter Luft, die Folge: Es regnete praktisch auf der gesamten Alpennordseite den ganzen Tag. Inzwischen hat sich das Wetter im Grossteil des Landes beruhigt. Heute sind in erster Linie noch die östlichen Landesteile zwischen dem Bodensee, dem Glarnerland und Nordbünden von den Niederschlägen betroffen.

Der Dauerregen hat in der Ostschweiz an mehreren Orten zu Überschwemmungen geführt. Im Kanton St. Gallen mussten laut Angaben der Polizei in sieben Gemeinden die Feuerwehren ausrücken, vor allem, weil Wasser in Häuser eingedrungen war.

Bis zum Abend kommen zu den bereits gefallenen Mengen noch einmal 20 bis 40 Liter dazu. Noch bedeutend mehr ist es auf der Vorarlberger Seite zwischen dem vorderen und hinteren Bregenzerwald.

In den vergangenen beiden Tagen fielen hier schon 120 bis 150 Liter Regen, im Laufe des heutigen Tages und der kommenden Nacht muss noch einmal mit 60 bis 70 Litern gerechnet werden. Ähnliches gilt für den restlichen Teil der östlichen Alpennordseite bis zum Salzkammergut – hier ist die Hochwassersituation angespannt.

In der Ostschweiz zeigen die Pegel etlicher Flüsse noch immer steigende Tendenz, vor allem die Thur nähert sich einem kritischen Bereich. Weiter westlich gehen die Abflussmengen schon seit Stunden wieder zurück. Morgen Mittwoch wird sich die Situation auch in der Ostschweiz nachhaltig entspannen.