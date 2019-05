Gasgrillbrand auf Wetziker Balkon

An der Pappelnstrasse in Wetzikon geriet gestern Montagabend ein Gasgrill auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben wurde gegen 19:30 Uhr alarmiert, die Bewohner der betroffenen Wohnung konnten das Gebäude vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig verlassen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Grill, kontrollierte die Umgebung und entfernte den Rauch aus der Wohnung. Danach konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben auch die Kantonspolizei Zürich sowie vorsorglich ein Rettungswagen vom Regio 144.